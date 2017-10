Angelina Jolie, drogată

Ştire online publicată Marţi, 20 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

A recunoscut-o în repetate rânduri. Acum, însă, a apărut o înregistrare, unde poate fi văzută stând foarte liniștită alături de o femeie care consumă droguri. Angelina, 32 ani, mamă model a patru copii și însărcinată cu gemeni, a mărturisit că a avut acest viciu, pe când încă nu devenise o actriță celebră. „Am încercat cocaină, heroină, ecstasy, LSD, de toate. Dar am renunțat la ele acum multă vreme”, a dezvăluit superba actriță. În înregistrarea dezvăluită de The Sun, nu Angelina este cea care utilizează substanțe interzise. Dar, în videoclipul care datează din 1993, pe vremea când avea 23 de ani, actrița se laudă că iubește sexul sado-masochist și, de asemenea, povestește cum îi plăcea să tortureze animalele de casă. Angelina cea tânără admite că îi făceau plăcere partidele de sex în care celălalt era legat sau rănit. „Este pur și simplu un lucru cool”, mărturisea starul. Se pare că actrița era o clientă obișnuită a hotelului „Chelsea”, din New York, locul unde unul dintre membrii celebrei formații Sex Pistols, Sid Vicious, și-a înjunghiat prietena.