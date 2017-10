Angelina a confirmat! Va naşte gemeni, în Franţa

Angelina a confirmat! Va naște gemeni, în Franța

Ştire online publicată Vineri, 16 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Unde mănâncă patru copii, vor mânca și șase, ar spune un om obișnuit. Pentru Angelina Jolie și partenerul ei de viață, Brad Pitt, nu mâncarea este o problemă. Astfel încât vestea că familia li se va mări cu încă doi membri constituie doar un motiv de bucurie. După speculații de tot soiul, pe care nu a vrut să le confirme sau să le infirme, actrița din „Tomb Raider” a recunoscut, în sfârșit, că este însărcinată cu gemeni. Și, cum nu putea să întărească pur și simplu ce spune gura lumii și presa mondenă, Angelina și-a scos la înaintare partenerul din desenul animat „Kung Fu Panda”. Jack Black a lăsat să îi scape informația, în ziua deschiderii Festivalului de la Cannes, de față cu frumoasa actriță, în timpul interviului acordat pentru emisiunea „Today”, realizată pentru NBC. Jack a dezvăluit că Angelina și Brad vor avea în curând șase copii. Prezentatoarea s-a întors spre iubita lui Pitt și a întrebat-o dacă ea confirmă informația. „Da, da, noi deja am confirmat acest lucru”, a replicat Angelina. După care s-a corectat: „În fine, Jack tocmai v-a confirmat”. Așadar, atât Shiloh, fetița născută din legătura celor două staruri și care are aproape doi ani, cât și cei trei copii înfiați de cuplul Brangelina - Maddox, șapte ani, Pax, patru și Zahara, trei ani - vor avea în curând doi parteneri de joacă. În plus, Jolie a recunoscut că va naște în Franța. Cât privește sexul viitorilor copii, actrița a preferat să păstreze confidențială această informație. Deh, o undă de mister nu strică niciodată...