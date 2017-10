Andreea Tonciu vrea să facă copil anul acesta!

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Poate să o înșele Mitea cât o vrea și să o trateze ca pe ultimul om, că Andreea Tonciu se întoarce de fiecare dată în brațele acestuia. Deși după fiecare despărțire s-a plâns de comportamentul urât pe care îl are fotbalistul, bruneta are planuri mari alături de acesta.Andreea Tonciu, în vârstă de doar 25 de ani, a mărturisit că își dorește să devină soția lui Nicolae Mitea și anul acesta plănuiește să îi ofere primul copil.„M-am gândit să fac un bebe anul acesta, pentru că deja am o vârstă. Vreau să fiu o mămică tânără. Mi-ar plăcea să am un băiețel pe care să-l cheme Alexandru, dar dacă totuși va fi fetiță, numele ei va fi Yasmin Rebeca”, a mărturisit fosta asistentă a lui Bahmu’.Cu această ocazie, Andreea a dezvăluit și motivul pentru care relația lor durează, acesta fiind, bineînțeles, de natură sexuală: „Eu l-am cucerit pe Mitea cu felul meu de a fi, dar și în dormitor. Dacă nu ne înțelegeam bine acolo, nu mai eram împreună”.Se pare că Andreea are toate șansele să devină doamna Mitea, având în vedere că fotbalistul Petrolului Ploiești a fost cel care i-a mărturisit primul că ar vrea să-și facă o familie alături de ea.