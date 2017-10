Andreea Tonciu şi Sânziana Buruiană se lansează în muzică

Andreea Tonciu și Sânziana Buruiană se lansează în muzică

Ştire online publicată Vineri, 16 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cele doua bune prietene, Andreea Tonciu si Sanziana Buruiana s-au gandit ca vor face echipa buna pe scena, ca si cantarete, asa ca vor cocheta cu muzica!Nu le mai ajunge sa fie doar prietene si colege de podium si sa pozeze sexy in diverse pictoriale, asa ca se pregatesc sa-si faca trupa si sa se apuce de cantat. Potrivit ziarului Click, Sanzi si Tonciu vor debuta pe piata muzicala si intentioneaza sa faca si un casting pentru dansatori aratosi, asta in cazul in care iubitii lor nu vor fi gelosi pe acest lucru."Da bine una blonda si una bruneta, nu schimbam nimic. Nu vom colabora cu altcineva pentru ca noi doua facem cat toata Romania", spune Tonciu increzatoare in noul ei proiect. Si chiar daca nu au talent muzical, fetele vor fi apreciate pe scena macar pentru calitatile sale fizice!