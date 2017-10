Andreea Tonciu, înşelată cu fata de la masaj erotic

Andreea Tonciu, înșelată cu fata de la masaj erotic

Ştire online publicată Joi, 28 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După despărțirea de fotbalistul Nicolae Mitea, Andreea Tonciu face noi dezvăluiri. „A chemat în patul în care dormeam eu o domnișoară care făcea masaj erotic”, s-a plâns Andreea Tonciu.În ciuda acestui aspect, Mitea este convins că Andreea Tonciu l-a părăsit pentru că are un nou iubit, însă bruneta susține sus și tare că încă nu are o relație, dar că vrea să îi fie bine și, se pare, nu a reușit să treacă peste infidelitatea fotbalistului. „Lucrurile sunt clare: ea îl iubește pe băiatul cu care este acum. Cred că are o relație cu acel băiat, chiar dacă ea nu are tăria să recunoască. Mă împac cu ideea că nu vom mai fi vreodată împreună. Sunt sigur că nu e doar o relație de amiciție. Nu o spune ca să nu mă rănească pe mine mai rău. Veți vedea că așa este”, a spus Mitea la CanCan TV.În apărarea ei, Tonciu a explicat: „A chemat în patul în care dormeam eu o domnișoară care făcea masaj erotic. Acea femeie era egală cu zero. El m-a trimis acasă, mi-a spus că vrea să zugrăvească și a chemat-o pe fată acasă. L-am prins o dată cu ea la o cafenea. Când au ieșit de acolo și i-am văzut împreună, m-am dus la el și i-am vorbit urât. El a fost foarte violent în acea seară...au fost faze foarte urâte în relația noastră. Am fost cu el în Antalya anul trecut și tot pe subiectul ăsta ne-am certat. Nu pot să uit, nu pot! I-a dat și telefon, i-a dat bani, a vrut să aibă o relație cu ea, nu a fost doar o aventură. Acest subiect a fost cel mai dureros din viața mea”, a povestit Andreea Tonciu.