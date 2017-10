Andreea Tonciu, în curând mireasa lui Mitea?

Ştire online publicată Marţi, 10 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mama Andreei Tonciu, Maria Tonciu, a declarat recent că este încântată de Nicolae Mitea, iubitul fiicei sale pe care îl vede ca pe un băiat ce se potrivește cu fata sa.„Mie îmi place foarte mult. E un băiat cuminte. El este un băiat căruia nu-i place să meargă la club, e un copil cuminte”, a declarat Maria Tonciu.Când vine vorba de lucruri serioase, însă, mama Andreei este rezervată:„Sinceră să fiu, ei încă nu își doresc lucrul ăsta. Încă cred că sunt prea mici. Nu își doresc lucrul acesta. Cam de doi ani stau singuri. Ea gătește, știe să gătească, mai ales acum când nu are cine. Dar mai ies și la restaurant. Eu, ca mamă, n-am ce să-i reproșez, chiar e un copil bun. De cinci ani, Andreea nu mai merge în cluburi, doar dacă mai are vreo prezentare”, a mai spus Maria Tonciu, conform ring.ro.De curând Andreea Tonciu a mărturisit că și-ar dori foarte mult un copilaș și că a avut mai multe discuții cu iubitul ei, Nicolae Mitea, pe acest subiect.Se pare că declarația Andreei a uimit-o pe mama acesteia, care a spus că deși i-ar plăcea foarte mult să devină bunică ideal ar fi ca acest lucru să se întâmple după oficializarea relației dintre Andreea și Mitea, scrie click.ro.„Mi-aș dori din suflet să devin bunică, dar în același timp aș suferi. Andreea nu e căsătorită cu Mitea, momentan nici nu își doresc asta sau, nu știu, încă nu sunt pregătiți. Cum ar fi să aibă un copil acum? Nu aș vrea ca Andreea să procedeze ca mine. Eu întâi am avut-o pe ea și după aceea am făcut nunta. Nu, nu sunt de acord! Nu are de ce să facă așa cum am făcut eu, nu e o tradiție de urmat. Vom urma rețeta familiei abia după căsătorie, când va veni un copil, iar de botezul copilului mă voi ocupa personal”, a declarat Maria Tonciu pentru Ring.