Andreea Tonciu e florăreasă. Are salariul minim pe economie

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Prezențele dese la televizor fac parte din meseria Andreei Tonciu. Cu toate acestea, iubita lui Nicolae Mitea câștigă bani în plus datorită celui de-al doilea loc de muncă. Puțin știau că bruneta are și altă meserie. Mama Andreei Tonciu a dezvăluit la emisiunea WOWbiz de la Kanal D că fiica ei e angajată la florăria ei și că are carte de muncă, dar și un salariu minim.„E angajată la mine la florărie, dar nu vine deloc la muncă. Îi plătesc cartea de muncă! Are salariul minim, mai mult nici nu merită”, a declarat Maria Tonciu. Mama Andreei a mai precizat că este dezamăgită că fiica ei nu a realizat nimic până la vârsta ei: „Andreea face 27 de ani și nu a realizat nimic în viață. Mă bucur că n-a rămas însărcinată. Nicky Mitea n-are bani nici să-și întrețină familia. N-au bani pentru doi, darmite pentru trei.”