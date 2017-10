Andreea şi Cabral: „La un moment dat am decis să ne despărţim pe bune“

Andreea și Cabral: „La un moment dat am decis să ne despărțim pe bune“

Ştire online publicată Miercuri, 11 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea și Cabral au experiență în ceea ce privește căsnicia. Însă mariajul lor nu a fost lipsit de peripeții, după cum ei au povestit în reality-show-ul pe care îl au la postul Acasă TV și în care prezentatorul TV și actrița au asigurat publicul că este vorba despre fapte reale.Gelozia pare să fie motivul pentru care cei doi au cel mai des discuții.„La un moment dat am decis să ne despărțim pe bune. Am zis gata! și am trimis-o la mama ei, în Dristor. Am zis că fiecare la casa lui. Ea la mama în Dristor și eu la mine, în Berceni”, a dezvăluit Cabral la Acasă TV.La rândul ei, Andreea s-a plâns nașei ei, Irina Fodor, soția solistului Răzvan Fodor, spunându-i că soțul ei suferă de gelozie.„Stătea la ușă și asculta cu borcanul. La un moment dat a auzit voce de bărbat și muzică. Nervos, a sunat la ușă, convins că sunt cu altul. I-am deschis, iar el m-a făcut titirez și a intrat ca Johnny Bravo în sufragerie, să vadă cu cine sunt. Și acolo a zis: Bună, Cristi, fratele Andreei”, a povestit Andreea, potrivit libertatea.ro.