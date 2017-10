ANDREEA RAICU, PUSĂ LA ZID: "Ai aproape 40 de ani, eşti nemăritată, nu ai copii şi asta spune totul..."

ANDREEA RAICU, PUSĂ LA ZID: "Ai aproape 40 de ani, ești nemăritată, nu ai copii și asta spune totul..."

Ştire online publicată Luni, 24 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Confesiunile Andreei Raicu, făcute unor prieteni, în care spunea că Maria Marinescu i-a avut ca parteneri pe toți "foștii ei", fac valuri. Frank Colin, fostul ei iubit și actualul soț al Mariei Marinescu a ieșit la rampă cu declarații care o umilesc. Aflat într-o pușcărie din Franța, acesta o desființează pe Andreea Raicu."Draga printesa A. Raicu, astazi era sa mor de ras cand am vazut interviul tau. Esti ok? Pot sa te ajut cu ceva? Permite-mi sa iti reimprospatez memoria si sa pun lucrurile in ordinea in care s-au intamplat cu adevarat, se poate? Voi fi cat de dragut pot si, sincer, nu imi amintesc atat de multe despre tine! La vremea respectiva, ma plimbam dintr-o tara intr-alta, bucurandu-ma de viata 100%. Casatoria era totalmente in afara planurilor mele. Aceasta scurta relatie, sau aventura pe care am avut-o cu tine nu a fost una serioasa. A avut loc acum 10 ani si in fiecare noapte ieseam in oras si ma intorceam acasa... cu altcineva! In general, ma port ca un gentleman cu femeile, asa ca probabil ai visat ca te voi cere de sotie, desi amandoi stiam cu siguranta ca eu NICIODATA nu voi face asta! Nu vreau sa fiu rau, dar ai aproape 40 de ani, esti nemaritata, nu ai copii si asta spune totul despre felul tau de a fi. Am dreptate? Nimeni nu ar putea fi gelos pe o femeie ca tine, care este isterica, o femeie care intr-o zi plange din nimic, iar a doua zi este fericita fara sa stie de ce", a scris omul de afaceri.Andreea Raicu a reacționat și ea, pe Facebook, deși de obicei nu face astfel de lucruri:"Vreau să clarific o poveste recent apărută în presa românească. Știu, în același timp, că în astfel de situații este aproape imposibilă o limpezire totală, cu eliminarea tuturor efectelor. Deși de obicei nu fac asta, acum mă văd obligată să fac o precizare. Nu am dat niciun interviu sau vreo declarație și nu am făcut niciun comentariu legat de viețile altor oameni. Nu mă interesează ce fac alții, pentru eu cred cu tărie că fiecare alege cum să își trăiască viața. În plus, în acest caz, omul care s-a considerat lezat de o închipuită poziție a mea se află într-o situație grea, care probabil l-a făcut să nu vadă lucrurile corect", a reacționat Andreea Raicu.Sursa: www.libertatea.ro