Andreea Raicu, geloasă pe fosta iubită a lui Tecău?

Ştire online publicată Marţi, 23 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Raicu nu a părut că s-a simțit în largul său la botezul cu fast al micuței Lara Nicole, fetița lui Catrinel Sandu și a lui Gabriel Trifu, care a avut loc la restau-rantul unui cunoscut hotel din Capitală, deoarece acolo s-a aflat și fosta iubită a lui Horia Tecău, Ana Maria Pop, scrie libertatea.ro. Vedeta tv nu s-a ridicat de la masă și l-a ținut lângă ea, toată seara, și pe iubitul său, Horia Tecău. Mai mult, a stat toată seara cu ochii pe fosta iubită a lui Tecău. Andreea și-a luat, probabil, măsuri de precauție pentru a nu se intersecta pe ringul de dans cu Ana Maria Pop, fosta iubită a tenismanului, care strălucea pur și simplu, prin ținuta aleasă și silueta sa. Potrivit sursei citate, prezentatoarea s-a numărat, de altfel, printre primii invitați care au părăsit localul. Ea a plecat grăbită, lăsându-l doar pe Tecău să-și ia „la revedere” de la ceilalți invitați, deși sportivul și-ar mai fi dorit să rămână la petrecere. Persoane aflate la fața locului susțin că în cele câteva ore în care a stat la masă, Raicu a fost mai tot timpul cu ochii pe Ana Maria Pop, deși aceasta din urmă se distra de minune cu prietenele, evitându-l cât a putut pe fostul iubit. Cu toate că Andreea Raicu și Horia Tecău au o relație frumoasă, vedeta spune că scopul ei în viață nu este legat de nuntă. Discretă cu viața personală, prezentatoarea TV spune că fiecare relație eșuată pe care a avut-o a ajutat-o să ajungă femeia puternică de azi: „Cred că în viață trebuie să faci mici compromisuri, dar am fost crescută în așa fel încât să mă uit mulțumită în oglindă sau să pun liniștită capul pe pernă. Scopul meu în viață nu este să mă mărit. Scopul unei rela-ții nu e să te căsătorești. Această disperare nu mă caracterizează absolut deloc. Prefer să am o relație fericită, decât o căsnicie nefe-ricită cum văd la alte femei din jurul meu. Normal că m-am schimbat în urma unor relații, am evoluat și ar fi fost trist să nu o fac. Oamenii din jurul tău nu au nicio vină, nu se pot schimba, așa sunt ei, iar singurul om care se poate schimba ești tu în relația cu ei”, a spus Andreea Raicu. Vedeta a completat: „Ne-am dori să petre-cem mai mult timp împreună. Știam de la început că nu o să ne fie ușor. Pentru amândoi cariera este foarte importantă, dar mulțu-mită tehnologiei suntem într-un contact permanent chiar dacă între noi există o distanță fizică. Ne trimitem toată ziua mesaje, vorbim pe skype și asta face ca totul să fie mai ușor”, a declarat Andreea Raicu pentru protvmagazin.ro. Andreea Raicu formează un cuplu cu tenismenul Horia Tecău, din toamna anului trecut.