Andreea Raicu: „Frumuseţea vine din interior“

Andreea Raicu: „Frumusețea vine din interior“

Ştire online publicată Miercuri, 09 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Vedeta Prima TV a vorbit despre subiectul pe care-l stăpânește cel mai bine, frumusețea.Părerea Andreei Raicu despre frumusețe este diferită de a multor fete din ziua de azi, pentru că ea o definește ca fiind un echilibru între cea interioară și exterioară.„De-a lungul timpului am cunoscut multe fete frumoase, care nu transmiteau nimic. E important aspectul fizic, de fapt este important să fii îngrijit. Această frumusețe care nu este dublată de absolut nimic nu valorează mare lucru. Am cunoscut femei mai puțin atrăgătoare, dar cu o carismă deosebită și am cunoscut bărbați care arătau bine, dar nu te atrăgeau mai mult decât să stai trei minute de vorbă”, a spus Andreea Raicu.