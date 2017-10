Andreea Raicu explică de ce nu arată bine fără machiaj

Ştire online publicată Miercuri, 09 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Diferența între aparițiile Andreei Raicu la evenimentele mondene sau în pictoriale față de momentele în care a fost surprinsă nemachiată, cu cearcăne adânci și riduri pronunțate, este ca de la cer la pământ. Însă prezentatoarea tv are o explicație!„Muncesc mult, sunt obosită și am cearcăne. Trec prin momente bune și mai puțin bune, ca orice om. Cei care apar la tv sunt normali. Îndrăznesc să ies nefardată din casă, mai ales când nu am întâlniri programate. Sunt poze cu mine făcute pe stradă și lumina pică într-un anumit fel și asta contează mult”, a declarat Andreea Raicu, la D-paparazzi, comentând fotografiile în care apare nefardată și cu chipul foarte obosit, scrie libertatea.ro.