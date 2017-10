Andreea Raicu despre despărţirea de Tudor Chirilă

Andreea Raicu despre despărțirea de Tudor Chirilă

Ştire online publicată Marţi, 30 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

După o relație care a durat mai bine de doi ani, vedeta Prima TV, Andreea Raicu și, solistul trupei „Vama”, Tudor Chirilă, au decis să se despartă. „Da, ne-am despărțit! Ne-am despărțit și... atât! Am avut o discuție civi-lizată, matură, asumată și eu sunt foarte fericită cu această decizie. Tudor este un artist pe care publicul îl admiră și n-am să contribui la alterarea imaginii lui, prin confesiuni de ordin personal. N-a fost un schimb de reproșuri. Mi-ar putea reproșa faptul că eu îmi doresc o relație profundă și temeinică. Mi-am dorit totdeauna și îmi doresc, în continuare, un copil. El are alte planuri individuale, așa încât mi s-a părut mai înțelept să ne separăm destinele”, mărturisește Andreea Raicu. Vedeta Prima TV a lămurit lucrurile și în ceea ce privește viitoarea sa reședință. „Casa n-a fost nici gândită, nici construită împreună. Eu am proiectat-o, doar eu am finanțat construcția ei și doar eu urmează să locuiesc în ea, imediat ce va fi gata”. Cât despre divergențele din trecut, Andreea spune că „pentru un conflict este nevoie de două părți. Eu nu sunt un om conflictual, așa încât scenele din trecut au avut un singur protagonist. Iar viitorul meu, îl exclude. Nu mai am nimic de declarat, pentru că tot ce am avut de spus am spus. Acum sunt liniștită!”.