Andreea Marin, WEEKEND ROMANTIC cu Tuncay

Ştire online publicată Luni, 22 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Marin și soțul ei Tuncay Ozturk au petrecut un weekend romantic la Sibiu. Vedeta susține că a ales acest oraș pentru că, în opinia ei, este o alternativă minunată în preajma sărbătorilor de iarnă."Sibiul e o alegere minunata in preajma sarbatorilor de iarna! Mi-am dorit ca sotul meu sa vada un loc nou pentru el din tara noastra si sa simta caldura sarbatorilor noastre, traditiile, bucuria, luminile impodobind casele, strazile, targul dedicat lui Mos Craciun...", spune Andreea Marin pe pagina sa de Facebook."Am ales spontan, nu ne-am facut planuri din timp, si a fost minunat asa. Tot neplanificat, l-am vazut si pe noul presedinte, Klaus Iohannis, la concertul din Biserica Romano-Catolica.Astfel am trecut in cel de-al doilea an impreuna ca familie si a fost o binecuvantare, un gand bun, Sibiu!", mai spune ”Zâna”, scrie libertatea.ro.