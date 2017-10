Andreea Marin şi soţul său, cu căruciorul de bebeluşi în magazin

Andreea Marin și soțul său, cu căruciorul de bebeluși în magazin

Ştire online publicată Miercuri, 13 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Recent, Tuncay Ozturk, soțul Andreei Marin, a publicat pe pagina lui de socializare un filmuleț cu reacția unei familii când află că va avea un copil. Clipul a fost un nou motiv pentru admiratorii Andreei să creadă că vedeta urmează, într-adevăr, să le dea marea veste. Fosta prezentatoare TV are doar o fiică, Ana Violeta, din mariajul cu Ștefan Bănică jr. și a recunoscut mereu că și-ar dori și al doilea copil.Ultimele imagini surprinse cu cei doi îi înfățișează pe Andreea Marin și soțul ei în timp ce își fac cumpărăturile folosind pe post de cărucior unul pentru nou-născuți. „Zâna” a spulberat repede misterul.„Acele imagini cu noi plimbându-ne în magazin cu un cărucior de copii n-au nicio legătură cu faptul că aș fi însărcinată. Nu așteptăm un copil, deși aș fi bucuroasă să spun că da, dar nu e cazul. Noi ne dorim un copil, bineînțeles, dar să dea Dumnezeu. În magazin am folosit acel cărucior pentru copii pentru a transporta marfa deoarece, pur și simplu, nu mai aveau cărucioare de marfă disponibile și ni l-au oferit pe acesta în timpul cumpărăturilor. La final, când am achitat lucrurile la casa de marcat, am lăsat acolo căruciorul pentru copii”, a de-clarat Andreea Marin, citată de Ring.