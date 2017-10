Andreea Marin se simte o femeie adevărată!

Ştire online publicată Miercuri, 01 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Multă lume a fost surprinsă când, zilele trecute, Andreea Marin a făcut cunoscut faptul că numărul din mai al revistei FHM i-a dedicat un pictorial. Fosta soție a lui Ștefan Bănică jr a mărturisit pentru agentiadepresamondena.com că a spus “Da” imediat.“FHM mi-a propus, iar eu am fost de acord. Pentru că mă simt femeie în adevăratul sens al cuvântului, într-o perioadă a vieții mele în care mi-e bine și sunt împăcată cu plusurile și cu minusurile mele, am încredere în mine și nu am de ce să spun nu unui interviu și unui pictorial făcute cu profesionalism și cu bun gust”. Fosta soție a lui Ștefan Bănică jr a mai adăugat că ar fi acceptat o astfel de sesiune foto și înainte de separarea de solist. “Divorțul nu are nici o legătură. Am apărut și înainte, deci nu e o noutate pentru mine. Ipostaza este însă a feminității mature și asta, da, este o noutate! Iar emoții pentru realizarea unor fotografii nu mai am de mult timp”, a declarat vedeta, citată de libertatea.ro.