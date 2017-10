Andreea Marin s-a destâinut: "Am învăţat multe de la soţul meu"

Andreea Marin s-a destâinut: "Am învățat multe de la soțul meu"

Miercuri, 25 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Marin a venit luni seară în platoul emisiunii Click!, de la Prima TV, ora 22.30, pentru a vorbi fără ascunzișuri despre cele mai recente evenimente din viața ei.Fosta "zână a surprizelor" a vorbit despre relația ei cu Tuncay și a recunoscut că au învățat multe unul de la celălat. Întrebată cum arată o zi din viața lor, Andreea a recunoscut că lucrurile sunt mereu diferite, dar își fac timpul unul pentru altul."Zilele noastre nu seamănă unele cu altele, de exemplu în ultimele două luni am fost într-o caravană, tot programul nu a mai respectat disciplina de zi cu zi. E clar că luăm micul dejun împreună, în colțul nostru de grădină, gătim când eu, când el. Am învățat multe de la soțul meu, am învățat să plantăm în grădină ce mâncăm. Azi, Tuncay a plecat de dimineață la clinică. Voi ați picat cand era Roxana Iliescu acolo, merge într-o cârjă", a povestit Andreea.Sunt o familie și se vede, iar asta înseamnă că Andreea și Tuncay s-au gândit chiar să facă un copil împreună."De ce nu, dacă Dumnezeu își dorește asta. Chiar am intrat în detalii despre asta cu doctorul meu. Gândindu-mă și la vârsta mea, am aproape 40 de ani. Dar în ziua de azi o femeie care naște la 42 de ani nu mai e un miracol. Am avut discuții cu Violeta. Nu am intrat în detaliu, dar orice copil își dorește un partener de joacă", a declarat Andreea, scrie click.ro.