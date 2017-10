Andreea Marin nu mai este singură

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După un divorț foarte mediatizat, Andreea Marin lasă impresia că a început să se liniștească și să privească cu speranță spre viitor.Presa mondenă speculează faptul că în viața ei există un nou bărbat. Acesta, potrivit adpm, se numește Tuncay Ozturk și este specialist fizioterapeut și osteopat la spitalul Acibadem din Istanbul. De asemenea, el este unul dintre cei mai apreciați profesioniști în domeniul în care activează, lucrând în mod curent cu sportivi de performanță din întreaga lume în cadrul centrului acreditat FIFA al spitalului turc. Contactată pentru a confirma aceste zvonuri, Andreea Marin a declarat: „Nu îmi doresc să vorbesc despre viața mea privată, vă rog să nu vă supărați. Consider că e firesc ca la un moment dat viața să meargă mai departe, atât pentru mine, cât și pentru tatăl copilului meu. Însă nu simt nevoia să justific nimic din ce se întâmplă în viața mea intimă, dacă se întâmplă! E dreptul meu să fiu un om discret”, citează libertatea.ro.De asemenea, invitată la o ediție specială a emisiunii Show Time, Andreea Marin a revăzut imaginile din 2006, atunci când a primit, alături de Ștefan Bănică, un trofeu pentru cel mai iubit cuplu. „Da, am anumite sentimente atunci când văd imagini din trecut și le voi avea în continuare. Pentru mine, Ștefan rămâne un bărbat important, cel mai important din viața mea. De atunci, am mai îmbătrânit. Dar deși anii trec, eu mă simt foarte bine, sunt stăpână pe propria mea bună dispoziție, am o energie cu care construiesc destul de mult și astăzi și cred că noțiunea asta de bătrânețe ține mai mult de felul în care te simți, de felul în care știi să trăiești. Sigur, atunci când ai probleme de sănătate este cu totul altceva. Dar în rest, tinerețea este o atitudine!”, a mărturisit Andreea Marin după ce a urmărit acele imagini. Declarațiile vedetei vin la puțin timp după ce presa a anunțat că între Andreea Marin și fizioterapeul turc Tuncay Ozturk s-ar naște o poveste de dragoste, scrie libertatea.ro.