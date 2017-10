Andreea Marin negociază cu spaniolii revenirea la TV

Ştire online publicată Miercuri, 21 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Marin Bănică este în tatonări pentru un nou proiect.Fosta „Zână a Surprizelor” a primit o propunere de emisiune TV din Spania, iar luna viitoare va zbura până la Madrid, unde are sediul casa de producție, pentru a cunoaște proiectul în detaliu, dar și pentru a-și negocia beneficiile.Vedeta a dezvăluit doar că a fixat deja prima întâlnire cu viitorii parteneri.„Nu mă grăbesc să vorbesc până când nu văd exact despre ce e vorba, voi călători luna viitoare la Madrid la invitația producătorului”, a declarat Andreea Marin Bănică, pentru Ring.Cu toate că a lucrat atâția ani în televiziune, Andreea recunoaște că în prezent urmărește toate emisiunile TV cu ochi foarte critici: „Nu prea mai am plăcerea de a urmări un program TV atâta vreme cât violența verbală, bârfa, scenariile prost puse în practică sunt la ordinea zilei. Eu am o altă școală de televiziune în spate și probabil nu mai sunt în pas cu vremurile”.