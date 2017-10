Andreea Marin, mărturii cutremurătoare despre despresia prin care a trecut

Ştire online publicată Luni, 03 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Marin a fost invitată la emisiunea "Refrash by Oana Turcu", unde a vorbit despre despresia prin care a trecut acum câțiva ani.Vedeta TV a recunoscut că totul a pornit de la niște pastile care au avut ca efect advers depresia. Inițial nu a știut ce are și de ce plângea și nu dormea deloc. Momentul în care Andreea și cei de lângă ea și-au dat seama că ceva nu e în regulă a fost după ce Mădălina Manole s-a sinucis. Atunci, "Zâna" a decis să facă ceva pentru a-și schimba viața."Depresia poate avea multe cauze, poți avea un șoc emoțional, dar poți avea o situație precum cea trăită de mine. Trebuia să iau medicamente care aveau ca efect depresia. Am avut insomnii, treceri bruște de la tristețe la fericite, plâns fără motiv, nu mai știi să te bucuri de viață. De depresie nu te vindeci singuri, e bine să vorbești cu un specialist. Când am văzut ce s-a întâmplat cu Mădălina Manole... acela a fost punctul când am realizat că ceva nu e în regulă. Am luat frâiele în mână și mi-am spus că nu am altă șansă", a declarat Andreea la Antena Stars, scrie click.ro.