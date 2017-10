Andreea Marin, la psiholog înainte de orice pas important

03 Iunie 2013

Starea de spirit a Andreei Marin este din ce în ce mai bună de când l-a cunoscut pe fizioterapeutul turc Tuncay Ozturk, lucru pe care nu se teme să-l recunoască.Într-un interviu acordat recent pentru rtv.net, prezentatoarea TV a precizat că, în ceea ce privește această relație, este animată numai de gânduri bune. „Optimistă. E cel mai bun cuvânt. Nu vreau să exagerez, nu vreau să spun mai mult decât e, sunt pur și simplu bine”, a declarat Andreea Marin despre apropierea de fizioterapeutul turc Tuncay Ozturk.Felul în care o tratează și o pregătește Andreea pentru schimbările din viața ei pe fetița sa, micuța Violeta, este tratat cu responsabilitate. „Sunt o mamă responsabilă, știu bine ce fac și, înainte de a face orice pas important pentru fiica mea, consult un psiholog care ne este apropiat”.Legat de planurile de viitor, Andreea Marin a dat de înțeles că la vară va merge în vacanță doar cu fetița ei. „E ca o trecere într-o nouă etapă, când botezi un copil. Anul acesta, am și făcut o casă împreună, am sădit pomi împreună. E ca un nou început.”Amintim că, după ce Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr. și-au anunțat despărțirea la începutul acestui an, Zâna surprizelor și-a găsit fericirea în brațele doctorului fizioterapeut Tuncay Ozturk, scrie libertatea.ro.