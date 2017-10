Andreea Marin dezvăluie cum a reuşit să renască dupa divorţul de Ştefan Banică

Andreea Marin dezvăluie cum a reușit să renască dupa divorțul de Ștefan Banică

Ştire online publicată Marţi, 30 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

"Dragii mei,Scriu aceste rânduri într-un moment de echilibru ;i lumina interioara pe care rar le traiești în viață. Sunt recunoscătoare lui Dumnezeu pentru șansa de a începe o noua și minunata etapa la aproape 40 de ani, când totul s-a schimbat în bine pentru mine. E adevarat ca suntem mai mult decât ceea ce destinul pare sa scrie pentru noi: eu cred ca suntem rezultatul alegerilor noastre la fiecare pas din viața, și astfel ne scriem povestea.Copilului meu - inocenței, bunatații și seninului din ochii sai albaștri - îi datorez îndrazneala hotarârilor mele fara compromis din ultimii ani. Am așteptat atât de mult aceasta minune cu aura violet - e a treia Violeta din familie, dupa mine și mama, îngerul meu ce ne vegheaza din cer - încât am înțeles în fiecare clipa ca nu-i pot darui fericire deplina daca eu însami nu fac ceea ce e menit a-mi aduce echilibrul minte, trup și suflet.Am rupt lanțul tiparelor din viața mea care ma țineau pe loc sau ma trageau înapoi și nu regret nici o clipa vreo decizie luata. Respir astazi curat, frumos, liber și demn, pentru ca am gasit puterea și mi-am ascultat sufletul, intuiția, ca sa-mi traiesc viața așa cum simt ca e firescul meu: frumos și demn, cu pasiune, înțelegere, moderație, iubire pentru mine însami și pentru ființele din jurul meu, și în ciuda aparenței create de percepția publica, cu simplitate și întoarcere la radacini. Valorile mele ma țin cu picioarele pe pamânt și știu ca astfel, prin oricâte schimbari ar trece lumea din jur, eu stau dreapta și privesc înainte asemenea arborelui din fața ferestrei mele, și dupa furtuna și vânt.Se spune ca atragem ce e bun lânga noi atunci când ajungem sa fim în echilibru și împacați cu trecutul nostru, când ne rezolvam și ne înțelegem furtunile interioare. Am muncit cu mine însami sa revin la ceea ce e mai bun acolo, adânc, în interiorul meu, sa fac ce simt eu, și nu numai ce vor și simt ceilalți, pentru ca am înțeles ca, fara busola data de valorile ce mi se potrivesc, nu pot raspândi lumina în nici un aspect al vieții mele și nici în viața celor pe care-i prețuiesc.Întâmplator sau nu, când am început sa zâmbesc din nou pe interior am atras alaturi de mine un om asemenea mie, și acum mergem mâna în mâna pe un nou drum. Am descoperit ca ne simțim bine amândoi doar cu picioarele pe pamânt și trăind cu bun simț, aproape de natura, simțindu-i pulsul, nevoile, aromele, darurile vindecatoare. La 40 de ani, am descoperit cât de minunat e sa facem împreuna ceea ce nu am facut vreodata pâna acum. (...)”, a scris vedeta pe o rețea de socializare.