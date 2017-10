Andreea Marin, cu lacrimi în ochi de Revelion

Ştire online publicată Marţi, 03 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Marin a petrecut Revelionul 2017 doar cu fiica ei. Vedeta a scris unul dintre cele mai emoționante mesaje din viața ei.„Fericirea se cântărește în… clipe. Iar atunci când le trăiești, le simți atât de prețioase, încât ai da o viață pentru a trăi doar acele secunde, încă o dată măcar, doar atât. În seara asta, la trecerea dintre ani, suntem noi două. Așa am simțit, așa am vrut. Desigur, oamenii ce ne iubesc ne sunt aproape cu inima și cuvântul, chiar dacă ei se află acasă, iar noi hai-hui într-un alt colț de lume. Dar am vrut să trecem pragul unui an pe care-l vrem lăsat în urmă doar noi două, suflet lângă suflet, una pentru cealaltă cu totul. Ea mi-a ales ținuta: o rochie simplă, dar cu un imprimeu sugestiv - Audrey Hepburn. Nu sunt genul de fan înfocat, doar că aflându-i istoria, simt o conexiune, dincolo de timp. Și Violeta știe asta. Dialog neașteptat acum câteva clipe: «Mami, ești tare frumoasă în seara asta. Semeni cu Audrey! E modelul tău?» «Mulțumesc, iubita mea mică, frumos compliment!!! Dar să știi că e tare greu să atingă cineva strălucirea ei în toate aspectele vieții, chiar dacă acel cineva e mămica ta» (n-are rost să mai spun că mi-au dat, pe loc, lacrimile, nu-i așa? Și încep să-i povestesc pe scurt despre Audrey, despre talentul ei, delicatețea și puterea sa, călătoriile în jurul lumii pentru a ajuta copiii săraci) «Păi vezi că am dreptate? Mami, eu nu vorbesc de premii, succes în carieră sau frumusețea văzută pe dinafară. Tu ești atât de frumoasă în interior! Asta e tot ce contează!».Clipa aceea de fericire de care vă vorbeam. Dincolo de care nimic nu mai contează. Aș putea spune stop acum, aici, fără nici măcar un regret. Aș pleca… fericită!”, a scris Andreea Marin pe o rețea de socializare.