Andreea Marin: „Cineva acolo sus vede totul drept“

Ştire online publicată Luni, 16 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Marin a simțit nevoia să răspundă unor afirmații făcute, vineri, de Ștefan Bănică Jr., care spune că relația lui cu Lavinia Pârva a început după divorțul lor și că fosta lui soție nu spune adevărul când vorbește de relația lui cu fata lor.„Astăzi am privit cea mai tristă piesă de teatru a unui mare actor. Nu e rost de vorbe meșteșugite aici. E poate cel mai greu moment din ultimii șapte ani din viața mea: să văd minciuna folosită drept pavază împotriva fricii că adevărul ar putea îngropa o aură falsă, dacă ar ieși la lumină. Întotdeauna am luptat pentru adevăr, cu orice risc. Și de aceea Dumnezeu a fost mereu cu mâna pe umărul meu. Adevărul. Dur, trist, ăsta e adevărul meu, scrijelit în ani de speranță deșartă pe sufletul meu. Al nostru. Al fetelor Bănică, mare actor... Dar stau de o oră lângă fata mea și am simțit că e nevoie, pentru ea, să mă înalț. Să tac. Să luăm noua șansă pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu și s-o îmbrățișez așa cum se cuvine. Și o voi face. Stai liniștit, voi îngropa adevărul în mine, cu demnitatea pe care are nevoie s-o găsească în mama sa copilul meu. Cineva acolo sus vede totul drept și de aceea simt lumina pe frunte și iubirea. Și pentru asta, simt să mulțumesc și să merg zâmbind mai departe”, a completat Andreea, citată de click.ro.