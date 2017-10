Andreea Marin a vorbit deschis derspre agresivitatea din viaţa de cuplu

Andreea Marin a vorbit deschis derspre agresivitatea din viața de cuplu

Ştire online publicată Marţi, 17 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Marin a facut o dezvaluire cutremuratoare in emisiunea lui Teo. Daca pana acum s-a banuit ca divortul dintre sotii Banica a aparut pe fondul infidelitatilor lui Stefan, Andreea s-a hotarat sa spuna si partea de adevar care nu a fost spusa pana acum.Oarecum voalat, Zana a vorbit despre agresivitatea partenerului de cuplu si de violenta domestica.,,Infidelitatea nu e un motiv indeajuns pentru un divort. sunt alte lucruri mult mai grave care se pot intampla. Agresivitatea in viata de cuplu, raspunsul violent, reactii necontrolate in fata copilului, astea nu trebuie tolerate, din respect pentru tine, dar mai ales ca ai un omulet alaturi care vede si simte, poate imprumuta acelasi comportament. Daca permiti sa se intample asta, e vina ta ca fiul, fiica ta va avea probleme" a declarat Andreea Marin, potrivit ele.ro.