Andreea Marin a pus punct! Măsuri de urgenţă, ca după sărbători

Andreea Marin a pus punct! Măsuri de urgență, ca după sărbători

Ştire online publicată Joi, 07 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

După ce s-a răsfățat de Revelion și a mâncat tot ce a avut poftă, Andreea Marin revine la un stil de viață sănătos. „Zâna” le-a sfătuit pe fetele din echipa ei să adopte principiile bune de viață.„După o vacanță cu bunătăți pe care nu le-am refuzat de sărbători, după un final de an cu multă muncă ce m-a ținut prea mult departe de mișcarea care aduce sănătate, dar și de hrană pentru minte și suflet (o carte bună, o piesă de teatru, o altă bucurie și o șansă de a învăța, exceptând munca alături de oameni frumoși...), am hotărât că vreau să începem altfel anul - nu să-l încep doar eu! - în așa fel încât echipa mea de fete minunate să simtă că merită o schimbare profundă în bine. Așa că prima zi de lucru a fost... despre noi, cele de dincolo de viața de birou. Noi ca oameni, cu dorințele noastre neîmplinite sau mereu amânate din lipsa de timp ori resurse, cu inimile și nevoile noastre lăsate adeseori pe ultimul plan”, a povestit Andreea Marin pe o rețea de socializare.Așa că fosta prezentatoare TV a făcut o altfel de ședință la birou și a luat câteva măsuri după ce a determinat punctele slabe și nevoile.„Ne-am propus să începem orice zi la birou nu cu muncă, ci citind ceva care să însemne dezvoltare personală, noutate, pildă, inspirație și să împărtășim ce citim, am lăsat deoparte scuzele și am intrat într-un program intensiv de antrenamente cu o echipă extraordinară (yoga, pilates, aerobic, fitness, saună, jacuzzi și alte minunății ce ne ajută spatele chinuit de statul la birou și kilogramele în plus să se topească), precum și un program de detoxifiere și dietă”, a mai anunțat vedeta.