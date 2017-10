Andreea Marin a povestit, pas cu pas, cum a slăbit mult şi sănătos

Andreea Marin a povestit, pas cu pas, cum a slăbit mult și sănătos

Andreea Marin a uimit în ultima perioadă cu aparițiile ei, în care poartă rochii scurte, strâmte, etalând o siluetă mult mai slabă. Vedeta a dezvăluit într-un interviu care sunt trucurile care au ajutat-o să piardă kilogramele nedorite, scrie libertatea.ro."Am reînvățat, în ultimul an, să prețuiesc viața și fiecare zi care trece și nu se mai întoarce, să am grijă de corpul meu folosind forța binefăcătoare a naturii, a plantelor, am creat în micul meu colț de grădină un rai în care astăzi urmărim sămânța care devine plantă, o vedem rodind cu ajutorul nostru și fără a ne baza pe chimicale, folosim în bucătărie fructe, legume, plante verzi, ingrediente obținute în cea mai mare parte din pasiunea noastră pentru natură. E un secret acesta? Nu, dacă stăm să ne gândim bine, am văzut asta în grădina bunicilor, dar n-am știut să prețuim ceea ce am avut odată.Pe lângă trup, am reînvățat să am grijă de mintea mea, de spirit, de suflet. Aleg cu cine îmi petrec timpul, aleg cărțile pe care le citesc și nu-mi dau voie să mai fiu furată de ritmul nebun și stresul vieții cotidiene, astfel încât să uit să citesc sau să-i ofer o compensație sufletului meu. Caut să trăiesc viața iubind, pur și simplu (...)Am fost din ce în ce mai curioasă și m-am informat din tot felul de surse cu privire la efectul alimentelor asupra sănătății noastre. Fără a face excese, am căutat să elimin ceea ce am înțeles că îmi face rău, în sensul că nu am renunțat de tot la ceea ce îmi place să gust, dar am înțeles logica și îmi ofer foarte rar ceea ce nu e sănătos. De exemplu, zahăr sau carne. Evit semipreparatele, preferând gătitul acasă. Așadar, eu nu țin un regim, ci mi-am schimbat stilul de viață într-unul moderat. E important să ai o disciplină care să devină mod de viață (...)O dată sau de două ori pe an (fac o cură de detoxifiere, n.r.), pentru că trupul nostru trebuie să fie curat și pe dinăuntru, nu doar în exterior, și de multe ori hrana noastră este toxică și este sursa bolilor de care suferim mai târziu. Am fost de curând la Bodrum și am descoperit un loc nou, care e un pas clar înainte din punctul de vedere al echilibrării minte, trup și suflet. Sunt curioasă și mereu caut ce e mai bun din acest punct de vedere", a declarat Andreea Marin, într-un interviu pentru apropotv.ro.