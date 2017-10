Andreea Mantea se iubeşte cu fostul iubit al Ramonei Gabor

Andreea Mantea se iubește cu fostul iubit al Ramonei Gabor

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Mantea a recunoscut că are o relație cu Gabi Bădălău, fostul iubit al Ramonei Gabor. În vara lui 2013, într-o dimineață răcoroasă, Gabi Bădălău se asigura că Andreei Mantea nu îi lipsește absolut nimic, cuprinzând-o tandru în brațele lui, ca să o încălzească, și ajutând-o să bea suc cu paiul. „Îmi era frig și mă încălzea”, se scuza bruneta, după ce a văzut fotografiile.„Andreea are atât de multe calități, încât nu le pot spune la telefon. E o fată deosebită, e o femeie foarte frumoasă și e OK din toate punctele de vedere. Suntem ok și ne bucurăm că suntem ok”, declara Bădălău, la scurt timp după ce o întâlnise pe cea care i-a devenit acum iubită oficială.