Andreea Mantea îşi face lipoaspiraţie ... în zona intimă

Andreea Mantea își face lipoaspirație ... în zona intimă

Ştire online publicată Miercuri, 12 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Mantea se pregătește intens pentru rolul de „burlăciță”. Bruneta nu a ezitat să apeleze la chirurgia plastică pentru a scăpa de un strat inestetic de grăsime.„Am venit la domnul doctor să mă ajute să scap de anumite... părți inestetice, de care mă chinui să scap de la începutul anului și nu reușesc. Am încercat să țin o dietă, m-am apucat de sport. Am încercat dar nu am reușit, așa că singura soluție pe care am găsit-o este această lipoaspirație cu laser. Această zonă de care eu vreau să scap se a află într-o zonă a corpului unde nu mă pozează paparazzi, unde nu se uită nimeni. Doar eu văd de fiecare dată când mă dezbrac și mă deranjează foarte tare”, a spus Andreea Mantea, la emisiunea „Acces Direct”, de la Antena 1, scrie libertatea.ro.