Andreea Mantea îşi atacă dur rivala, amanta iubitului

Andreea Mantea își atacă dur rivala, amanta iubitului

Ştire online publicată Marţi, 30 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Mantea este foc și pară și nu poate trece peste infidelitățile lui Ștefan Stan, cel cu care urma să întemeieze o familie. Pentru a-și descărca supărarea, se pare că bruneta ar fi pus mâna pe telefon și și-ar fi sunat rivala, pe care ar fi făcut-o cu ou și cu oțet.După ce săptămâna trecută cei doi au decis să se despartă, din cauza faptului că cel poreclit Vocea României nu a putut refuza propunerile unei domnișoare, acum prezentatoarea de la Kanal D ar fi încercat să-și descarce nervii.Iar victima a fost chiar cea despre care se spune că ar fi ajuns în patul lui Ștefan Stan în timp ce cântărețul se iubea și cu Mantea.Surse din anturajul cântărețului au declarat că vedeta și-ar fi sunat rivala și ar fi făcut-o cu ou și cu oțet, dialogul dintre cele două fiind destul de dur.Furtuna din viața lui Ștefan Stan și Andreea Mantea s-a pornit vineri, când libertatea.ro a aruncat bomba că aceștia nu mai formează un cuplu.„Ștefan și Andreea nu mai sunt împreună, de când s-au întors în țară. Fuseseră plecați într-un mic concediu. Nu se mai înțelegeau de ceva vreme și au hotărât că este mai bine să se despartă”, declara cu câteva zile în urmă, pentru libertatea.ro, un prieten de-al artistului.De fapt, motivul acestor neînțelegeri s-a adeverit a fi domnișoara alături de care logodnicul lui Mantea ar fi petrecut clipe fierbinți. Ștefan și-a recunoscut vina, într-o discuție avută cu libertatea.ro. „Am greșit, am greșit enorm, am făcut o mare prostie. A aflat că am fost cu cineva. O iubesc enorm și nu vreau să o rănesc. Recunosc că am greșit. Nu o să spun niciodată nimic rău despre Andreea, pentru că țin la ea prea mult. Eu nu o să vin la televizor, pe la emisiuni să o bălăcăresc, cum fac alții. Eu încă o iubesc, dar nu cred că mai sunt șanse de împăcare”, a spus câștigătorul primei ediții a emisiunii Vocea României, pentru libertatea.ro.Suspiciunile brunetei cu privire la infidelitățile logodnicului ei existau de mai multă vreme. Ea a rugat niște amici din presă să-l urmărească, pentru a ști dacă bănuielile ei sunt întemeiate sau nu. Ștefan a fost surprins la brațul Laurei, ceea ce a dus rapid la ruptura dintre el și brunetă. Andreea i-a dat înapoi inelul lui Ștefan și s-a mutat din apartamentul în care a locuit cu chirie alături de el. Apoi a început lupta împotriva amantei, completează clickvedete.ro.Vocile rele au spus că pentru Andreea Mantea s-a întors roata. Până să se implice în această relație serioasă cu Ștefan Stan, bruneta s-a iubit și cu bărbați căsătoriți.Cel mai elocvent exemplu este aventura prezentatoarei de la Kanal D cu Andrei Țârdea, care era însurat și avea un copil. Acesta s-a și despărțit de nevasta lui, Alexandra, pentru Mantea.