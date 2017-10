Andreea Mantea, atacată dur de amanta lui Piţi

Andreea Mantea, atacată dur de amanta lui Piți

Vica Blochina și Andreea Mantea sunt personajele celei mai recente dispute din show-bizz. Totul a plecat de la mesajele dintre Mantea și fostul ei iubit, Gabi Bădălău, în care tânărul avocat o făcea praf pe brunetă: „Curvă”, „nebună” și „mă p.ș pe tine”. Mantea s-a sesizat și a ripostat cu un mesaj pe facebook, în care a atacat-o pe Vica. „Din lipsa unei ocupații și cu mult timp liber la dispoziție, o domnișoara și-a făcut de lucru atacându-mă prin presă. Nu o să-i dau satisfacție angajându-mă la un dialog de la distanță și sper să în-țeleagă acest mesaj, deși știu că ea este obișnuită cu un altfel de lim-baj (așa cum am văzut din convor-birile pe care le are cu iubiții ei). Eu am fost învățată să le spun oamenilor în față atunci când am o problemă cu ei. Este un lucru de bun simț, iar eu am așa ceva. Sunt o femeie educată și elegantă și nu vreau să-i dau satisfacție domni-șoarei, certându-mă cu ea prin presă. Știu că ei îi plac scanda-lurile, însă nu a găsit persoana potrivită. Îmi permit să-i dau un sfat, pe care sper să și-l însu-șească, măcar în timp... Învață să tratezi lucrurile, oamenii și situațiile cu maximă decență și eleganță. Vrei să fii respectată? Trebuie să te respecți întâi tu - primul pas ar fi să renunți la mâncatul semințelor pe trotuar! Îți doresc să înveți ceva din toate situațiile deloc plăcute în care simți nevoia să te implici, din dorința acerbă de mediatizare. Și, pentru că sărbătorile bat la ușă, îți doresc să ai li-niște și să renunți la răutățile care i-au făcut pe toți să fugă din preajma ta sau să-ți întoarcă spatele. Să ai un Crăciun fericit!”, este răspunsul Vicăi Blochina, scrie click.ro.