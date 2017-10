Andreea Mantea, atacată de fostul iubit: E geloasă şi pe ea însăşi!

Andreea Mantea, atacată de fostul iubit: E geloasă și pe ea însăși!

Sâmbătă, 21 Decembrie 2013.

A terminat-o cu Andreea Mantea, însă îl afectează conflictul pe care aceasta îl are cu Vica Blochina. Bruneta și blonda s-au atacat cu replici acide postate pe Facebook, iar Gabi Bădălău a căzut la mijloc.Foștii iubiți ai Andreei Mantea i-au dat târcoale Vicăi Blochina, iar acest lucru a deranjat-o enorm pe frumoasa brunetă. Pe Ștefan Stan l-a pierdut la sfârșitul verii, iar pe Gabi Bădălău de doar câteva săptămâni. Prins în scandalul dintre Vica lui Pițurcă și fosta iubită, craiul de Dorobanți a răspuns:„Nu contează cine de cine s-a despărțit. A fost de comun acord. Nu am primit poze deocheate de la Vica, am primit o poză decentă. Vica îmi e amică, îmi e cunoștință, avem prieteni comuni, nu se pune problema de o relație. Andreea e geloasă cred că și pe ea”, a spus Gabi, la WOWbiz, scrie click.ro.