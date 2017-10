Andreea Mantea, ajutată de tata socru să se angajeze

Ştire online publicată Joi, 10 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul iepuraș Playboy, Andreea Mantea, are toate motivele de fe-ricire din lume, căci relația cu Gabi Bădălău, fostul iubit al Ramonei Gabor, merge mai mult decât perfect, iar mai nou are șanse considerabile să se angajeze în TVR.După ce a plecat mai mult forțată de la Kanal D, căci avea un comportament agresiv cu subalternii săi, Andreea a bătut pe la ușile mai multor televiziuni, în căutarea unui nou loc de muncă.Ea a fost în discuții cu Prima TV, dar cum Andreea avea pretenții financiare cam mari, reprezentanții postului cu pricina au ridicat neputincioși din umeri.Apropiații ei au declarat, pentru Libertatea, că zilele trecute, Mantea a bifat și o vizită la TVR, fiind susținută, se pare, de tatăl iubitului ei, Nicolae Bădălău, fost prefect și deputat de Giurgiu.Cum nici postul național nu stă pe roze cu banii, bruneta a mai lăsat la preț, oprindu-se undeva la 5.000 de euro, pentru prezentarea unui jurnal de știri mondene. În plus, i s-a oferit și posibilitatea de a face parte din distribuția unui nou serial TV, scrie libertatea.ro.