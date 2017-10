Andreea Ibacka şi Cabral, detalii din viaţa lor privată

Andreea Ibacka și Cabral, detalii din viața lor privată

Ştire online publicată Miercuri, 08 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Ibacka și Cabral au o relație deschisă și își permit luxul de a glumi unul pe seama celuilalt. Detalii din căsnicia lor, povestite chiar de către blondină.Andreea Ibacka susține că nu dețin cheia fericirii într-o relație și că nu au o căsnicie perfectă, însă sunt exact așa cum îi vedem cu toții, la fel de naturali."Noi suntem așa cum ne vedeți. Dacă eram un cuplu perfect, probabil pluteam pe un nor. Metoda asta a noastră ni se identifică. Facem ironii, glumițe. Dar nu este o rețetă care să prindă la toată lumea. După ce l-am cucerit, mi-am zis că ce rost are să mai continuu chinul. Am motive medicale, am circulația periferică. Nu am un calorifer electric, e frig. La noi în Berceni nu dăm drumul la căldură mereu. Eu eram mai tânără când ne-am cunoscut, el era un vulpoi bătrân. Relația noastră a evoluat.Soțul meu este un bărbat foarte apreciat și bine cotat pe piață. Nu sunt însărcinată, dar probabil când voi fi îi voi spune: 'Jose Armando Cabral Nicolaie, sunt gravida'. Ne dorim amândoi. Trăiesc într-un soi de negare și nu îmi place vârstă pe care o am în buletin. Nu am avut timp, efectiv, să facem copii. Acum, suntem mai liniștiți. Am fost plecați în vacanță. Avem o viață foarte frumoasă împreună din toate punctele de vedere. Pot să răspund la această întrebare. Suntem foarte împliniți din toate punctele de vedere. Ne gândim la un copil. Nu există niciun fel de suspans. Restul e marketing. El e ieșit de pe piață. Mi-e frică de concurență, nu pot să spun asta despre el. Vreau să îl țin acasă", a declarat Andreea Ibacka, în această seară, la Kanald.