Andreea Ibacka, sexy într-un pictorial realizat de Cabral!

Ştire online publicată Miercuri, 18 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cabral și soția sa, Andreea Ibacka s-au întors din Grecia, unde au plecat în mod spontan, fără planuri stabilite dinainte.„Până acum două săptămâni nu făcuserăm niciun plan pentru vacanța de vară, așa că prietenii noștri au avut grijă să facă planuri pentru noi. Și ne-au propus o escapadă de șase zile în insula Thassos din Grecia. Ne-am hotă-rât pe loc, am făcut bagajele și am plecat la drum a doua zi. A fost o vacanță tare cuminte, ne-am odih-nit și ne-am bronzat, mai ales eu, singurele distracții ieșite din comun au fost plimbările cu skijet-urile și cele cu scuterul”, poves-tește Cabral.Cei doi au fost plăcut im-presionați atât de peisajul de basm, cât și de mâncarea tradițională, oamenii de acolo, atmosfera:„Drumul a fost foarte frumos, am mers cu feribotul vreo oră și jumătate și am hrănit pescărușii cu biscuiți și croissante. Am și vizitat câte ceva: Mănăstirea Sfântului Arhanghel Mihail, cariera de marmură a insulei și plaja de marmură, e albă, ca o plajă de zăpadă”, mărturisește Andreea.„În plus, oamenii sunt foarte mișto în Grecia, ospitalieri și atenți la ceilalți. Iar serviciile sunt foarte bune și prețurile decente”, completează Cabral.Pentru amândoi, Grecia a fost o experiență memorabilă: „Ne-a plăcut tare mult și ne-am dori ca în anii următori să reușim să ajungem și pe alte insule grecești”.