Andreea Ibacka a născut. Cabral a publicat prima imagine cu bebeluşul

Andreea Ibacka a născut. Cabral a publicat prima imagine cu bebelușul

Andreea Ibacka, soția prezentatorului Pro TV, a născut o fetiță. Vestea a fost dată chiar de Cabral, care a postat pe pagina sa de Facebook prima fotografie cu bebelușul. Vedeta Pro TV a dat detalii despre starea de sănătate a micuței, care nu a primit încă un nume, și mărturisește că atât el, cât și Andreea sunt foarte fericiți.







„Salut. Sunt Cabi. Tatăl lui Inoke și al... Petuniei (da, nu avem nume nici acum). În primul rând... vă spun că m-ați făcut praf cu mesajele de ieri. V-ați oprit și ne-ați urat frumos, de m-a luat și mai tare de cap. Și pentru asta vă mulțumim!!! În al doilea rând, pare că mulți au intuit deja... la fel cum n-am prea expus-o pe Inoke, n-o voi expune nici pe sor'sa a' mică. E mai bine așa, mai ales pentru ele. Și vă mulțumim că înțelegeți treaba asta. Pitica e bine. Grăsuță, scandalagioaică și atentă deja la tot ce e în jur. Andreea Ibacka e bine și ea. Mă rog, fericită leșinată... Am pus prima poză pe care o am cu ea. Ea mă ține de deșt, eu leșin... d-astea“.





