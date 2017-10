Andreea Esca, secrete de vedetă. Ce face pentru a arăta atât de bine

Ştire online publicată Marţi, 25 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Esca se poate lăuda cu una din cele mai longevive și înfloritoare cariere în teleziune. Ea își salută în fiecare seară telespectatorii de la pupitrul știrilor și chiar dacă a împlinit deja vârsta de 42 de ani, Andreea se menține frumoasă și tânără. Dar care sunt secretele vedetei pentru a-și meține silueta?"N-am niciun secret. Fac lucrurile cu plăcere și poate niște noroc. Cred că sunt foarte mulți oameni care se nasc cu noroc, doar că trebuie să fie cineva să îi descopere și nu trebuie să îți bată joc de norocul lor și să muncească foarte mult ca să rămână acolo. Nu știu dacă aș putea să aleg însă, la oră din zi și din noapte aș putea să mănânc salată de vinete, și cartofi prăjiți cu ouă ochi și cu brânză rasă deasupra și găluște cu prune. Nu țin dietă fac foarte mult sport, am făcut întotdeauna, iar atunci când mi s-a părut că am luat niște kilograme în plus, am încercat să fiu mai atentă", a spus Andreea Esca, în exclusivitate pentru Antena Stars.