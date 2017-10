ANDREEA ESCA ŞI-A DAT DEMISIA!

ANDREEA ESCA ȘI-A DAT DEMISIA!

Ştire online publicată Miercuri, 12 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Esca se desparte după un deceniu de reviste The One, parte a grupului Mediafax, publicație pe care a condus-o din funcția de director editorial.Aceasta și-a anunțat despărțirea printr-un editorial apărut în paginile numărului de august al revistei, sub titlul „My last ONE…”. Potrivit informațiilor paginademedia.ro, revista își va continua apariția în print."După o experiență minunată, de un deceniu, la revista The ONE, a venit timpul unor noi provocări. Este un moment al schimbărilor. Iar eu primesc schimbarea, în egală măsură, cu nostalgie și bucurie. Nimeni și nimic nu va șterge succesele și revoluțiile aventurii The ONE. Și, mai ales, calitatea oamenilor care le-au făcut posibile. Sunt emoții valoroase pentru noi proiecte. Vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care mi-ați fost alături și care mi-ați făcut viața atât de frumoasă. Bună ziua, România! Bună ziua, online! Sunt andreeaesca.com."