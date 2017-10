Salariul... cât e salariul?...

Andreea Esca destramă mitul salariului său

Ştire online publicată Marţi, 29 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

În jurul salariului Andreei Esca s-a creat un adevărat mit, vorbindu-se de sume astronomice. Vedeta-emblemă a Pro TV-ul spune acum că leafa ei este modestă, în concordanță cu cele din lumea media românească.Andreea Esca este, fără îndoială, emblema cea mai de preț a Pro TV-ului. Fidelă de 16 ani pupitrului de știri și a coafurii sale, vedeta nu a tradat niciodată postul din Pache Protopopescu, deși a primit oferte din partea altor televiziuni.Andreea spune că i s-au oferit bani multi pentru transfer însă nu a acceptat niciodată să facă acest lucru. Mai mult, ea dezvăluie că salariul său de la Pro TV, despre care s-a tot spus că este fabulos și strict confidențial, este decent.„Au existat propuneri de la alte televiziuni. Au fost foarte puține și probabil că acest lucru s-a întâmplat din cauza identificării cu Pro TV-ul. Îmi aduc aminte că am primit odată o propunere din partea unei televiziuni și chiar și eu le-am spus că nu vreau să-și piardă vremea și nu merită să vină să ne cunoaștem pentru că nu mă interesează.Ei insistau însă și-mi spuneau că este o ofertă materială considerabilă, la care orice om s-ar gândi. Am încercat atunci să le explic că nu mă interesează partea materială, pentru că nu-mi aduce fericirea.De când am fost copil am avut o situație materială confortabilă, astfel încât să am libertatea de a alege fericirea fără să fac niciun fel de compromis. Pot să vă spun că am un salariu decent care este în concordanță cu toate salariile din media românești” a declarat Andreea Esca pentru EVZ.