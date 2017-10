Andreea Esca are un vis neîmplinit

Ştire online publicată Marţi, 05 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Prezentatoarea Știrilor Pro Tv are o mare dorință și speră să i se îndeplinească într-o bună zi. Andreea Esca a dezvăluit în emisiunea „D-Paparazzi”, care este cel mai mare vis al său: „Vreau să ajung la gala de decernare a premiilor Oscar. Este visul meu și o să mi se îndeplinească într-o zi. Sper! Oricum e bine să ai un vis. Aș vrea să cunosc atât de multă lume, pe Meryl Streep, pe George Clooney... . Sunt o mare amatoare de cinema și am o gașcă de prieteni cu care merg constant la cinema”, a spus știrista.Andreea Esca, în vârstă de 40 de ani, este o jurnalistă româncă, ocupând poziția de realizator-prezentator în cadrul Știrilor ProTV. Esca este și director editorial al revistei „The ONE”. În viața personală este căsătorită cu omul de afaceri Alexandre Eram, împreună cu care are doi copii, Alexia și Aris.