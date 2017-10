Andreea Esca: „Am învăţat să-mi manageriez sentimentele“

Andreea Esca: „Am învățat să-mi manageriez sentimentele“

Sâmbătă, 31 August 2013.

Andreea Esca a împlinit 41 de ani și i-a aniversat așa cum o face de când și-a început cariera în celebrul trust, adică de 18 ani: prin muncă.Cea mai frumoasă surpriză a venit, evident, din partea familiei sale. Soțul și cei doi copii ai săi au felicitat-o la miezul nopții și i-au oferit cadouri prețioase.„De la Alexia am primit o filmare realizată chiar de ea în care povestește ce simte pentru mine. A fost emoționantă, însă nu am plâns, pentru că am învățat să-mi manageriez sentimentele. Băiatul mi-a luat o brățară pe care mi-o doream, iar de la soț am primit un tablou pe care l-am remarcat în urmă cu trei ani, la un târg”, a spus Esca, citată de libertatea.ro.