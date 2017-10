Andreea Chiru, noua Miss World România

Ştire online publicată Luni, 05 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Chiru are 20 de ani, a fost aleasă Miss World România 2013 și va reprezenta țara noastră la competiția Miss World. Andreea Chiru a fost aleasă dintre 16 finaliste și are onoarea de a reprezenta România în ca-drul celei mai importante competiții internaționale de frumusețe - Miss World 2013 - care se va desfășura în Indonezia în perioada 2-30 septembrie 2013.Din juriul Miss World 2013 România a făcut parte Nicoleta Luciu și alte persoane publice din țară, reprezentanți ai sponsorilor și ai organizatorilor.De asemenea, începând de luni, pe pagina oficială de Facebook Miss World Româ-nia s-a desfășurat un voting online, iar finalista care a acumulat cele mai multe like-uri până în momentul jurizării din seara de joi, a primit din partea juriului premiul de popularitate „Miss Internet World 2013 România”. Ultima reprezentantă a României în competiția Miss World a fost Alexandra Stănescu.Sub deviza „Beauty with a Purpose/ Frumusețe cu un scop”, câștigătoarele Miss World militează pentru drepturile copiilor și derulează campanii pentru ajutorarea copiilor cu probleme din întreaga lume.