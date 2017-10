Andreea Bănică mai vrea un copil

Ştire online publicată Vineri, 03 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Andreea Bănică a declarat, într-un interviu pentru noul număr al revistei „Ce se întâmplă, doctore?”, că își dorește un frate sau o surioară pentru Sofia, fiica ei, și că perioada în care a fost însărcinată a fost minunată. „Sarcina a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Mă simțeam ocrotită și foarte sexy”, a declarat Andreea Bănică. La doi ani după nașterea Sofiei, cântăreața arată spectaculos și este chiar mai slabă decât înainte de sarcină. Datorită concertelor, a reușit să slăbească 17 kilograme. În prezent, ea mănâncă în funcție de indicele glicemic al alimentelor, iar meniul ei arată astfel: „Dimineața - două ouă fierte cu brânză de capră, la prânz - o felie de pâine integrală cu somon la grătar și legume (dar fără cartofi), iar seara - grătar de vită cu salată verde pentru digestie”. Andreea povestește că este răsfățată de soțul ei, care gătește și îi face surprize, pregătindu-i micul dejun sau cina. Întrebată despre relația cu Lucian, vedeta mărturisește cu emoție: „Cred că suntem cel mai longeviv cuplu din showbiz. Ne iubim și avem încredere unul în celălalt. În rest, gura lumii poate să zică ce vrea. Când soțul meu a fost acuzat de infidelitate, nu am crezut nicio boabă, chiar m-am amuzat. La un an după, am primit un mesaj în care «presupusa» și-a cerut scuze public, pe Facebook, pentru ce a făcut. Ne-a spus că a fost plătită să facă asta”.