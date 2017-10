Andreea Bănică: M-am certat cu Dumnezeu!

Ştire online publicată Marţi, 16 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Este frumoasă, celebră și multă lume crede că lucrurile merg ca pe roate în viața ei. Totuși, Andreea Bănică a trecut printr-o dramă care a lăsat urme adânci în sufletul ei. Ba mai mult, artista a mărturisit că a fost foarte supărată pe Dumnezeu și că a renunțat să se mai roage pentru că pierduse cele mai scumpe persoane din viața ei. "Când au murit părinții și bunicul meu m-am cam certat așa cu Dumnezeu, m-am supărat destul de tare și o perioadă nu m-am mai rugat și nu am mai mers la biserică, însă după ce am născut mi-am dat seama că am un suflet, un copil, care merită să mă rog pentru el", a mărturisit Andreea Bănică pentru Kanal D, potrivit enațional.ro.Andreea Bănică s-a născut pe 21 iunie 1978, în Eforie Sud, Județul Constanța. A făcut parte din grupul Exotic, împreună cu Claudia Pătrășcanu și Julia Chelaru, după care a înființat trupa Blondy împreună cu Cristina Rus. Ulterior, a ales să urmeze o carieră solo, care s-a dovedit de foarte mare succes, artista câștigând premii la festivaluri de prestigiu precum: Romanian Music Awards, Romanian Top Hits, Mtv European Music Awards sau Balkan Music Awards. Este căsătorită cu impresarul Lucian Mitrea, împreună cu care are o fetiță de patru ani, scrie Libertatea.ro.