Andreea Bănică, în pragul disperării: „Vreau o schimbare, m-am săturat!“

Ştire online publicată Joi, 31 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Andreea Bănică s-a săturat de înfățișarea ei. După ani de zile în care a fost blondă, artista vrea să renunțe la nuanța părului cu care a devenit cunoscută. Invitată în emisiunea „Un show păcătos”, Andreea Bănică a spus că nu vrea să se mai vopsească blond și că are de gând să-și lase pletele lungi.„M-am saturat de blondul ars din cap. Nu m-aș mai vopsi așa. Vreau să-mi las părul lung, să-mi fac o schimbare”, a spus artista. Se pare că propriul aspect nu este singurul motiv care o nemulțumește pe frumoasa blondă. Recent întoarsă din vacanță, din Austria, unde a mers să schieze, Andreea s-a declarat nemulțumită de serviciile austriecilor.„Pe patronii hotelurilor nu-i interesează că tu nu te simți ok sau că ai mici nemulțumiri. Am rămas un pic dezamăgită. Nu pot spune că mă voi duce în Austria la anul. Merg în România, oamenii sunt altfel! Copilul meu se descurcă aici, știe să ceară ce vrea... . Pot să spun că m-am simțit mai bine la mine acasă, pe pârtie, la Poiană, am băut vin fiert... “, a spus Andreea Bănică.