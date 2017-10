Andreea Bănică este dependentă de amandine

Ştire online publicată Miercuri, 14 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Bănică a adoptat un regim alimentar dur și s-a pus serios pe făcut sport după ce, toată vara, s-a îndopat cu ciocolată. Speriată că și-ar putea scăpa greutatea de sub control, artista a reușit să-și înfrângă dependența de dulce.Andreea Bănică și-a petrecut mai toata vara la Eforie, orașul ei natal, și, zilnic, a vizitat cofetăria în care și-a cunoscut soțul. Dar nu a făcut-o din nostalgie, ci pentru că nu-și putea stăvili pofta de amandine.„Mâncam trei amandine pe zi!”, ne-a dezvăluit artista. Problemele au început în momentul în care a venit toamna și Andreea s-a întors la București.„M-am privit în oglindă și am avut un șoc. Începusem să mă îngraș și corpul meu nu mai avea aceeași fermitate. Nu mi-a plăcut deloc ce am văzut”, ne-a mărturisit ea. Din acel moment, Andreea a eliminat dulciurile din viața ei, și-a angajat un nutriționist, un antrenor personal de fitness și și-a schimbat radical stilul de viață.„Merg la sală, am un regim bogat în proteine. Vreau să mă tonifiez! În scurt timp fibra musculară o să devină foarte vizibilă și voi avea un corp definit și un abdomen perfect. Acesta este scopul meu”, susține Andreea. Și se pare că este pe drumul cel bun. Artista arată din ce în ce mai bine în ultima vreme și semnele sarcinii încep să dispară cu desăvârșire.