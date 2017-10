ANDREEA BĂNICĂ a vorbit despre MOMENTELE de CUMPĂNĂ din viaţa ei!

ANDREEA BĂNICĂ a vorbit despre MOMENTELE de CUMPĂNĂ din viața ei!

Vineri, 03 Octombrie 2014.

Chiar dacă este o cântăreață de succes și are o familie fericită alături de soțul și de fiica ei, cântăreața Andreea Bănică a mărturisit că a avut parte de momente de cumpănă în viața ei. Ea a vorbit, la emisiunea "Agentul VIP", de la Antena Stars, despre aceste momente grele."După sarcină, am făcut depresia pe care o fac mamele. Am momente în care mă amuz. Mi s-a stricat pompița de muls și am trimis prietenii să-mi cumpere alta. Trebuia să o hrănesc pe Sofia. Eram disperată și atunci am făcut depresie. A venit mama lui Lucian, care la început m-a lăsat să mă dau cu capul de sus. Apoi mi-a spus că a venit, să mă liniștesc, că este alături de mine și că mă ajută cu orice. Am încercat mereu să fiu cu zâmbetul pe buze chiar dacă nu eram în stare", a povestit artista.Cântăreața a explicat și cât de mult a suferit după moartea părinților și a bunicii ei."E normal ca dacă ai niște greutăți să te marcheze... Nu am vrut niciodată să par o victimă și să vin cu poveștile mele. A fost greu. A murit tatăl meu, apoi bunica mea, după care și mama. Trei în trei ani. Din fericire, am mai avut o bunică de care m-am bucurat până anul trecut. Când a murit tatăl meu, am vrut să mă las de muzică... A murit exact atunci când am început să cânt în Blondy", a spus Andreea Bănică, scrie libertatea.ro.