Andreea Bănică a câştigat Best Romanian Act

Andreea Bănică a câștigat Best Romanian Act

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Joi seară, la Munchen, în sala Olympia, a avut loc cea de-a 14-a ediție a MTV Europe Music Awards 2007. La categoria Best Romanian Act au mai fost nominalizați Simplu, Alex, Activ și DJ Project. Câștigătorul la categoria Best Romanian Act a fost ales în urma voturilor publicului. Pentru acest eveniment Andreea Bănică a purtat o rochie realizată special pentru ea de către Andreea și Matei Corvin, iar încălțările, respectiv cizmele, au fost de la „Miu Miu". Trebuie precizat că Andreea Bănică a câștigat premiul MTV Romania 2007 pentru „Cea mai bună interpretă solo" cu piesa „Fiesta". Ea a mai fost nominalizată anul trecut tot la „Best Romanian Act", la MTV Europe Music Awards, însă fanii au votat-o câștigătoare acum. Andreea a fost însoțită la Premii (în Germania) de către Lucian Mitrea, în calitate de iubit și impresar. De fapt, cel mai bun impresar la ora actuală din România, având în portofoliu cei mai valoroși artiști. În cadrul aceleiași ceremonii, Avril Lavigne a câștigat premiul pentru cel mai bun cântec, cu piesa „Girlfriend", precum și trofeul categoriei cel mai bun artist solo. Cele mai interesante apariții de la Olympia Halle au fost, fără îndoială, „oile negre" ale muzicii pop, Pete Doherty și Amy Winehouse.