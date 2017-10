Andreea Bălan: „Sunt cea mai vândută vedetă din România“

Ştire online publicată Luni, 11 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Se plâng că e criză și că numărul concertelor a mai scăzut față de acum patru ani, în campania electorală, însă s-au îmbogățit cu zeci de mii de euro. Artiștii români au străbătut țara în lung și-n lat pentru a concerta, au muncit, s-au stresat, dar a meritat efortul. Click! a aflat ce bănuți au câștigat în doar o lună și câteva zile.Pe perioada campaniei elec-torale, numărul de concerte s-a dublat sau chiar s-a triplat în cazul unor soliști. Andreea Bălan, cel mai bine vândut artist din România la ora actuală, a susținut în jur de 20 de spectacole, luna trecută, din care aproape toate au fost pentru campania electorală. Solista încasează între 1.500 și 2.500 de euro pe un concert, prețurile publicate pe site-ul personal al artistei fiind în funcție de durata și conceptul spectacolului.Cântăreața ne-a povestit că sunt zile în care are și 3-4 concerte pe seară și a acceptat să ne povestească secretul care a făcut-o să reziste oboselii.„În luna mai am avut în jur de 20 de evenimente, iar în iunie cam tot așa am. Nu iau nicio pastilă. Îmi place foarte mult ceea ce fac, mai ales când sunt pe scenă și uit de oboseală. E foarte greu pe drum, pentru că sunt proaste șoselele și stau mult în mașină, dar când urc pe scenă uit de tot. În rest, încerc să pap bine și să mă odihnesc când pot. Nu beau, nu fumez și nu pierd timpul aiurea. După spectacole merg imediat la culcare, nu rămân în cluburi. Beau mult fresh și apă. Mănânc multe fructe. Nu mănânc fast food și nici prea multă carne, ci multe ciorbe, supe și mâncare gătită dacă găsesc. Pe zi, dansez în funcție de câte concerte am: o oră sau două pe concert și dacă am mai multe într-o zi pot fi 3-4 ore a câte 3-4 zile pe săptămână. Asta mă menține în formă”, a declarat Andreea, pentru Click!Andreea investește foarte mulți bani în show-urile ei și vrea să-și surprindă mereu fanii cu ceva inedit. Pentru cel mai recent concept, „Beach Party”, se costu-mează într-o sirenă.„Sunt cea mai vândută artistă la ora actuală din România pentru că am un show foarte bun, unic, în care se cântă, se dansează și se schimbă cel puțin 10 haine. Toți vor să-l vadă, iar raportul preț - calitate este cel mai bun dintre toți artiștii”, a mai spus Andreea.