Andreea Bălan, spaima gospodinelor

Ştire online publicată Marţi, 04 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Bălan a dezvăluit că nu are niciun talent în bucătărie și că nu își bagă nasul în acest domeniu.Iubita lui Keo a dezvăluit că nu gătește niciodată și că atunci când i se face foame merge la restaurant sau comandă.„Nu gătesc, eu mănânc la restaurant fiindcă sunt tot timpul plecată. Nu mi se face chef să intru în bucă-tărie. Intru doar fiindcă acolo este laptopul meu. Dacă mi se face foame și nu am nimic în frigider, comand. Când am poftă de ceva, o sun pe mama. Nu calc, îmi cumpăr haine care nu trebuie să fie călcate”, a spus Andreea Bălan, la D Paparazzi.